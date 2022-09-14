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Баскетбол

Исполком ФБУ утвердил систему проведения соревнований в чемпионатах Украины

Никакого плей-офф, только регулярный сезон в четыре круга.
Сегодня, 20:21
Киев-Баскет - Будивельник / ФБУ
Киев-Баскет - Будивельник / ФБУ
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Во вторник, 13 сентября, состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины, в рамках которого были утверждены правила проведения чемпионатов Украины в сезоне-2022/23.

Согласно заявлению на официальном сайте ФБУ, команды будут играть в мужской Суперлиге по туровой системе календаря в четыре круга. Победители и призеры будут определены по итогам регулярного сезона.

Сам сезон в этот раз пройдет без плей-офф. Его проведение планировалось ранее, однако на обсуждении руководителей клубов Суперлиги было внесено предложение определить чемпиона Украины исключительно по итогам регулярного чемпионата. 

Баскетбольные соревнования в сезоне 2022/23 годов пройдут без зрителей.

В то же время Исполком ФБУ оставляет за департаментом организации и проведения соревнований возможность изменить формат чемпионата и вернуть плей-офф. Такой сценарий возможен по договоренности с клубами Суперлиги и в условиях улучшения военной ситуации в Украине.

Также Исполком ФБУ утвердил расширение командной заявки клубов. В течение сезона в команде может быть зарегистрировано в совокупности максимум 30 игроков (в прошлом сезоне их было 24). Все игроки категории "А" и категории "В", включенные в заявку команды в течение сезона в указанные сроки, входят в число 30 зарегистрированных игроков.

Матчи чемпионата Украины должны начинаться не ранее 10:00 и должны быть завершены до 21:00. Дедлайн подтверждения участия команд в следующем сезоне - 23 сентября. Ранее участие в следующем сезоне Суперлиги подтвердили Прометей, Будивельник, Киев-Баскет, Запорожье, Черкасские Мавпы, Старый Луцк, Кривбасс и Николаев.

Читай также: Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23

Также была определена сумма заявочного взноса для клуба, выступающего параллельно в еврокубковом турнире, проходящем не под эгидой ФИБА. Сумма такого заявочного взноса составляет 4,5 миллиона гривен. Эти средства пойдут на поддержку клубов, выступающих в чемпионате Украины и нуждающихся в важной помощи для своего существования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина баскетбол ФБУ
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