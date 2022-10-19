Будивельник без шансов уступил Калеву в Кубке Европы ФИБА

В среду, 19 октября, киевский Будивельник провел второй матч в рамках группового раунда Кубка Европы ФИБА, сыграв номинально домашний поединок против эстонского Калева/Крамо.

Украинский коллектив особо не сумел ничего противопоставить сопернику, который превосходил его практически по всем параметрам. Первая половина игры вышла относительно равно, но после большого перерыва эстонская команда полностью перехватила инициативу и одержала логичную победу со счетом 83:74.

Самым результативным игроком матча у киевлян стал Грант с 19 очками.

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Кубок Европы ФИБА. 2-й тур

Будивельник - Калев/Крамо 74:83 (18:22, 15:13, 16:20, 25:28)

Будивельник: Барбер 10, Близнюк 8, Гудвин 15, Бобров 7, Грант 19 - старт; Крутоус 7, Тыртышник 3, Коломойский 3, Браун 2, Берханемескель 0

Напомним, что в стартовом поединке группового этапа Кубка Европы ФИБА Будивельник одержал победу 74:70 над итальянским Бриндизи.

В следующем матче киевская команда 26 октября на выезде встретится с нидерландским Гронингеном.