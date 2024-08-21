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Баскетбол

Днепр проведет оба матча квалификации Кубка Европы на площадке соперника

Украинскому клубу прдется провести две игры в течение трех дней.
Вчера, 22:30
Днепр / fbu.ua
Днепр / fbu.ua

Днепр определился с площадкой для номинально домашнего матча в Кубке Европы.

Украинский клуб проведет оба матча против Констанцы на ее площадке в одноименном городе. Также изменилась дата поединка.

Теперь первый матч будет сыгран 24 сентября, а ответный поединок уже 26 сентября.

Напомним, что победитель пары Констанца - Днепр попадет в основной раунд в группу С, где уже участвуют французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

Ранее также сообщалось, что Политехника-Галичина прекратил свое существование.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Днепр

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