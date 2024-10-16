Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб Днепр, завоевавший золотые медали в прошлом розыгрыше украинской Суперлиги, продолжает свои выступления в Кубке ФИБА.

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После неудачного старта украинская команда отправилась в Португалию, где встретится с местным Спортингом. Клубная пресс-служба опубликовала снимок:

Баскетболисты Днепра / Источник: БК Днепр

Напомним, первый матч против Спортинга запланирован на среду, 16 ноября.Отметим, что там в Лиссабоне Днепр и Спортинг сыграют еще раз в пятницу, 18 октября. Начало обеих игр в 21:30 по Киеву.

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