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Баскетбол

Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА

Украинская команда встретиться со Спортингом.
Сегодня, 10:40
БК Днепр / Днепр
БК Днепр / Днепр

Баскетбольный клуб Днепр, завоевавший золотые медали в прошлом розыгрыше украинской Суперлиги, продолжает свои выступления в Кубке ФИБА.

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После неудачного старта украинская команда отправилась в Португалию, где встретится с местным Спортингом. Клубная пресс-служба опубликовала снимок:

Баскетболисты Днепра
Баскетболисты Днепра / Источник: БК Днепр

Напомним, первый матч против Спортинга запланирован на среду, 16 ноября.Отметим, что там в Лиссабоне Днепр и Спортинг сыграют еще раз в пятницу, 18 октября. Начало обеих игр в 21:30 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Днепр

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