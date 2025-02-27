Легендарный тренер НБА не сможет вернуться к работе в этом сезоне из-за инсульта

Рулевой Сан-Антонио Сперс Грегг Попович не сможет исполнять свои обязанности в этом сезоне. Об этом сообщил Крис Гейнс.

По словам инсайдера, 76-летний специалист уведомил руководство «шпор» о том, что не вернется к работе из-за состояния здоровья.

"Попович сегодня впервые обратился к команде после перенесенного инсульта, чтобы сообщить о своем состоянии и заявить, что не вернется в этом сезоне", - сказал Хейнс.

Отметим, что Грегг перенес инсульт легкой формы еще в начале ноября 2024 года. С тех пор его обязанности исполняет ассистент Митч Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось также, что У Вэмбаньями обнаружили тромб в плечеу главной звезды Сан-Антонио нашли тромб в плече.

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