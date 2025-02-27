iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Легендарный тренер НБА не сможет вернуться к работе в этом сезоне из-за инсульта

Сан-Антонио, по сути, остались без наставника.
Вчера, 21:36
Грегг Попович / Getty Images
Грегг Попович / Getty Images

Рулевой Сан-Антонио Сперс Грегг Попович не сможет исполнять свои обязанности в этом сезоне. Об этом сообщил Крис Гейнс.

По словам инсайдера, 76-летний специалист уведомил руководство «шпор» о том, что не вернется к работе из-за состояния здоровья.

"Попович сегодня впервые обратился к команде после перенесенного инсульта, чтобы сообщить о своем состоянии и заявить, что не вернется в этом сезоне", - сказал Хейнс.

Отметим, что Грегг перенес инсульт легкой формы еще в начале ноября 2024 года. С тех пор его обязанности исполняет ассистент Митч Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось также, что У Вэмбаньями обнаружили тромб в плечеу главной звезды Сан-Антонио нашли тромб в плече.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: безумный данк от Шейдона Шарпа возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: безумный данк от Шейдона Шарпа возглавил рейтинг
Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена
Обмены НБА: Лень стал частью обмена Обмены НБА: Лень стал частью обмена
Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:41
Яремчук - о дубле в Кубке Греции: Я много работал и показал это тренеру
Вчера, 23:59
Европа23:59
Милан неожиданно проиграл Болонье
Европа23:39
Довбик может потерять место в старте Ромы
Олимпийские виды22:57
Украинская рапиристка завоевала медаль юниорского чемпионата Европы по фехтованию
Европа22:07
Пике выступил с неожиданным предложением по изменению правил
НБА21:36
Легендарный тренер НБА не сможет вернуться к работе в этом сезоне из-за инсульта
Европа21:06
"Это отличная новость": Тренер Бельгии подтвердил возвращение Куртуа в сборную
Европа20:40
Манчестер Юнайтед готов отпустить своего форварда в обмен на другого звездного нападающего
Европа19:59
Топ-клубы Европы интересуются лидером Баварии
Европа19:59
"Фергюсон говорил всем, что я лучший финишер": экс-форвард МЮ вспомнил короткое звездное время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK