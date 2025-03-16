НБА: Денвер уступил Вашингтону, Мемфис разгромил Майами
В ночь на воскресенье, 16 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 15 марта
Бруклин – Бостон 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)
Бруклин: К. Джонсон (23 + 10 подборов + 6 передач), Джонсон (21), З. Уильямс (14), Расселл (11 + 8 передач), Шарп (9 + 16 подборов) – старт; Уилсон (15), Льюис (15), Мартин (5 + 6 передач), Бикман (0).
Бостон: Порзингис (24), Тейтум (20 + 8 подборов + 8 передач), Холидэй (11 + 12 передач), Хаузер (11), Браун (8) – старт; Притчард (22), Корнет (10 + 8 подборов), Кета (6), Шайерман (3).
Детройт – Оклахома-Сити 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)
Детройт: Харрис (18 + 7 подборов), Каннингем (11 + 7 подборов + 9 передач), Хардуэй (11), Томпсон (8), Дюрен (8) – старт; Шредер (17 + 11 передач), Бизли (15), Стюарт (9 + 7 подборов), Холланд (6), Фонтеккьо (4).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (48 + 6 передач), Уоллес (20), Хартенштайн (12 + 10 подборов + 5 потерь), К. Уильямс (10), Дорт (7 + 7 подборов) – старт; Джо (11), Карузо (3), Джейлин Уильямс (2 + 8 подборов), Флэглер (0), Джонс (0), Дженг (0).
Мемфис – Майами 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)
Мемфис: Джарен Джексон (31), Бэйн (22 + 10 подборов + 8 передач), Иди (12 + 8 подборов), Кеннард (11), Уэллс (8) – старт; Кларк (12), Пиппен (11 + 11 передач), Стивенс (7), Спенсер (6), Джексон (5), Кончар (0), Бэгли (0).
Майами: Уэйр (19 + 11 подборов), Адебайо (18), Хирро (8 + 7 передач), Уиггинс (8), Д. Робинсон (0) – старт; Андерсон (13), Хакес (13), Розир (5), Ларссон (4), Митчелл (3).
Хьюстон – Чикаго 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)
Хьюстон: Грин (28), Шенгюн (24 + 15 подборов), Ванвлит (23 + 7 передач), Брукс (13), Смит (12 + 9 подборов) – старт; Тэйт (7), А. Холидэй (4), Адамс (4 + 9 подборов), Грин (2).
Чикаго: Уайт (23 + 7 подборов), Джонс (19 + 6 передач), Вучевич (15 + 7 подборов), Бузелис (10), Хертер (9) – старт; Терри (11), Уильямс (10), Филлипс (8), Коллинз (5), Смит (4).
Милуоки – Индиана 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Лиллард (25 + 10 подборов + 8 передач), Принс (14 + 5 перехватов), Б. Лопес (10), Кузма (8 + 8 подборов) – старт; Портер (16), Трент (13), Грин (6), Джексон (0), Симс (0).
Индиана: Несмит (30), Сиакам (26 + 7 подборов), Халибертон (24 + 15 передач + 5 перехватов), Тернер (14), Нембхард (7) – старт; Топпин (8), Матурин (6), Макконнелл (4), Шеппард (0), Брайант (0).
Голден Стэйт – Нью-Йорк 97:94 (32:31, 22:19, 21:22, 22:22)
Голден Стэйт: Карри (28 + 7 подборов), Муди (18), Батлер (11 + 7 передач), Др. Грин (9), Сантос (5 + 7 подборов) – старт; Куминга (10), Пэйтон II (6), Пост (5), Хилд (3), Луни (2).
Нью-Йорк: Таунс (29 + 12 подборов), Ануноби (23 + 9 подборов), Макбрайд (19), Бриджес (19), Харт (0 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Шэмет (2), Робинсон (2), Пэйн (0), Ачиува (0).
Сан-Антонио – Новый Орлеан 119:115 (22:23, 36:35, 34:25, 27:32)
Сан-Антонио: Васселл (22), Барнс (19), Касл (17 + 7 передач), Пол (4 + 6 передач), Бийомбо (2) – старт; К. Джонсон (19), Сохан (14), Шэмпени (12), Мамукелашвили (10 + 7 подборов), Уэсли (0).
Новый Орлеан: Макколлум (26 + 7 подборов + 9 передач), Мерфи (20), Б. Браун (19 + 6 передач), Олиник (14 + 7 передач), Маткович (12 + 11 подборов) – старт; Бамба (8), Альварадо (7), Робинсон-Эрл (6 + 8 подборов), Ривс (3), Хоукинс (0).
Денвер – Вашингтон 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31)
Денвер: Йокич (40 + 13 подборов + 9 передач), Дж. Мюррэй (24 + 7 передач), Уэстбрук (22 + 11 передач), Портер (20 + 11 подборов), К. Браун (9) – старт; Ннаджи (6), Уотсон (2), Чанчар (0), Пикетт (0).
Вашингтон: Сарр (34), Пул (19 + 6 передач + 6 потерь), Джордж (19 + 7 подборов), Шэмпени (16 + 13 подборов), Миддлтон (10) – старт; Кэррингтон (9 + 7 передач), Джонсон (9), Холмс (6), Кисперт (4).
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