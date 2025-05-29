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Баскетбол

Шай Гилджес-Александер получил очередную награду

Защитник стал лучшим игроком плей-офф в Западной конференции.
Сегодня, 08:37       Автор: Василий Войтюк
Шай Гилджес-Александер / Getty Images
Шай Гилджес-Александер / Getty Images

Лидер Оклахома-Сити Тандер Шай Гилджес-Александер стал MVP финальной серии Западной конференции НБА.

Защитник в каждом из четырех победных матчей финала против Миннесоты набирал больше 30 очков и стал главным героем команды.

Кроме того, баскетболист стал всего четвертым игроком в истории, который сумел за два подряд матча финала Конференции набрать 70+ очков, 15+ подборов и 15+ ассистов. Три других игрока: Кобе Брайант, ЛеБрон Джеймс и Майкл Джордан.

Напомним, что в последнем матче финала Тандер уничтожили Тимбервулвз и теперь сыграют в финале с победителем Восточной конференции.

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