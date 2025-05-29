НБА, плей-офф: Оклахома в пятом матче разбила Миннесоту и стала чемпионом Запада

После двух матчей в Миннесоте финал Западной конференции НБА переехал обратно в Оклахому при счете 3:1 в пользу Тандер.

Тимбервулвз начали матч с точного трехочкового броска Джулиуса Рендла, но, как оказалось, это был единственный раз, когда команда была впереди в этом матче.

За всю первую четверть Миннесота набрала всего 9 очков и проиграла её с разнице в 17 баллов. Вторая четверть была более продуктивной со стороны обеих команд, но и её хозяева выиграли с разницей в 16 очок.

Уже к перерыву вопрос о победителе практически не стоял. Гилджес-Александер и компания уверенно довели матч до победного конца и выиграли вместе с ним и всю серию финала Запада.

Оклахома-Сити - Миннесота 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)

Уже следующей ночью может определиться и второй финалист НБА. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей плей-офф.

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