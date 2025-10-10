iSport.ua
ЛеБрон пропустит старт сезона из-за травмы

Легенда не сыграет в стартовом поединке.
Вчера, 08:37       Автор: Василий Войтюк
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не сыграет в первом матче сезона против Голден Стэйт Уорриорз.

Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, у ветерана проблемы с седалищным нервом. Сроки восстановления игрока называются от трех до четырех недель. Первый матч сезона Лейкерс проведут в ночь на 22 октября. 

Впервые за 23 сезона выступлений в НБА ЛеБрон не сыграет в матче открытия сезона для своей команды. 

Из-за этой проблемы ЛеБрон не принимал участия в предсезонных матчах. Напомним, что накануне в предсезонке дебютировал украинский новичок Максим Шульга.

