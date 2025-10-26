iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

После двух матчей сезона Индиана осталась без всей линии защиты

Восемь игроков выбыли из-за травм.
Сегодня, 12:52       Автор: Валентина Чорноштан
Индиана Пэйсерс / Getty Images
Индиана Пэйсерс / Getty Images

Индиана Пэйсерс осталась без восьми защитников после двух матчей сезона НБА, сообщает Basket News.

По имеющейся информации, в первом матче между Индианой Пэйсерс и Оклахомой-Сити Тандер у Индианы отсутствовали два игрока линии защиты, а после встречи с Мемфисом Гриззлис, которая состоялась в ночь на 26 октября, Пэйсерс вышли на игру уже без шести основных защитников.

Читай также: НБА: Оклахома обыграла Атланту, Денвер победил Финикс

Отмечается, что травмы получили следующие игроки: Тайриз Халибертон (разрыв ахилла), Ти Джей Макконнелл (растяжение левого подколенного сухожилия), Кэм Джонс (стресс-реакция нижней части спины), Квентон Джексон (растяжение правого подколенного сухожилия), Джонни Ферфи (боли в левой стопе), Эндрю Нембард (растяжение левого плеча), Тейлон Питер (боли в правом паху) и Бенедикт Матурин (боли в правой стопе).

Добавим, что из-за серьёзных кадровых потерь Индиана потерпела второе поражение подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индиана Пейсерс

Статьи по теме

Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон
Финал плей-офф НБА: Оклахома победила Индиану в решающем матче, впервые в истории став чемпионом Финал плей-офф НБА: Оклахома победила Индиану в решающем матче, впервые в истории став чемпионом
Рейтинг первого финального матча НБА худший в 2020-х Рейтинг первого финального матча НБА худший в 2020-х
Индиана стала вторым финалистом плей-офф НБА, обыграв Нью-Йорк Индиана стала вторым финалистом плей-офф НБА, обыграв Нью-Йорк

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 115:52
Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики
Украина15:25
УХЛ: Кременчуг одолел Сокол, Одесчина разобралась с Крыжинкой
Украина15:10
Полтава расписала ничью с Колосом
Теннис14:56
Украинская теннисистка Завацкая празднует юбилейную победу на турнире W35
Европа14:40
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу
Футзал14:30
Экстра-лига по футзалу: Атлетик обыграл Сухую Балку на финише тура
Европа14:23
Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны
Формула 114:19
Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума Мехико
Бокс13:52
Джозеф Паркер отреагировал на поражение от Фабио Уордли
Мотоспорт13:51
Алекс Маркес выиграл Мото Гран-при Малайзии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK