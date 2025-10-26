После двух матчей сезона Индиана осталась без всей линии защиты

Индиана Пэйсерс осталась без восьми защитников после двух матчей сезона НБА, сообщает Basket News.

По имеющейся информации, в первом матче между Индианой Пэйсерс и Оклахомой-Сити Тандер у Индианы отсутствовали два игрока линии защиты, а после встречи с Мемфисом Гриззлис, которая состоялась в ночь на 26 октября, Пэйсерс вышли на игру уже без шести основных защитников.

Отмечается, что травмы получили следующие игроки: Тайриз Халибертон (разрыв ахилла), Ти Джей Макконнелл (растяжение левого подколенного сухожилия), Кэм Джонс (стресс-реакция нижней части спины), Квентон Джексон (растяжение правого подколенного сухожилия), Джонни Ферфи (боли в левой стопе), Эндрю Нембард (растяжение левого плеча), Тейлон Питер (боли в правом паху) и Бенедикт Матурин (боли в правой стопе).

Добавим, что из-за серьёзных кадровых потерь Индиана потерпела второе поражение подряд.

