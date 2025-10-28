Позитивные новости. Леброн Джеймс близок к возвращению на площадку
Леброн Джеймс, ещё не дебютировавший в этом сезоне НБА из-за воспаления седалищного нерва, скоро может вернуться на площадку.
Журналист Дэйв Макменамин на своей странице сообщил, что через три недели Леброн Джеймс может выйти на игру. Макменамин также отметил, что реабилитация форварда и весь процесс подготовки к возвращению идут в правильном направлении.
Dave on Lebron:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 27, 2025
"I'm told that we're still in the range of about 3 more weeks before he would be targeting a return sometime in mid-November. I have been told by multiple sources over the last several days that his rehab and all of the process to get back to that return date is… pic.twitter.com/J9sRAMu6qS
Напомним, что следующий матч Лейкерс пройдёт 30 октября против Миннесоты Тимбервулвз.
Добавим, что Джеймс отметит 41-й день рождения в декабре.
