Позитивные новости. Леброн Джеймс близок к возвращению на площадку

Вернется на площадку в середине ноября.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс, ещё не дебютировавший в этом сезоне НБА из-за воспаления седалищного нерва, скоро может вернуться на площадку.

Журналист Дэйв Макменамин на своей странице сообщил, что через три недели Леброн Джеймс может выйти на игру. Макменамин также отметил, что реабилитация форварда и весь процесс подготовки к возвращению идут в правильном направлении.

Напомним, что следующий матч Лейкерс пройдёт 30 октября против Миннесоты Тимбервулвз.

Читай также: НБА: Голден Стэйт одолел Мемфис, Лейкерс проиграли Портленду

Добавим, что Джеймс отметит 41-й день рождения в декабре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

