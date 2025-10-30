Голден Стэйт пролонгировал ведущего защитника

Атакующий защитник Брэндин Подземски останется в составе Голден Стэйт. Уорриорз продлили договор с американцем, сообщает официальный X клуба.

Калифорнийцы воспользовались пунктом пролонгации на сезон 2026/27. Подземски гарантированно заработают 5,68 млн долларов в последний год сделки. Следующим летом он сможет продлить сделку новичка или станет ограниченно свободным агентом в 2027 году.

Средние цифры Подземски в нынешнем сезоне 12.2 очков, 4.8 подбора, 2.6 передачи и 1.2 перехвата за почти полчаса на паркете. В дебютный год защитник попал в сборную новичков.

К слову, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Портленду в регулярке НБА.

