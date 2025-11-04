НБА: Миннесота и Юта побеждают, Милуоки вырывает драматичную победу в овертайме
В ночь на 4 ноября прошли 7 матчей регулярного чемпионата НБА.
Результаты матчей НБА за 4 ноября
Бруклин - Миннесота - 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34)
Бруклин: Томас (25), Клэкстон (19 + 8 подборов + 7 передач), Клауни (15), Мартин (12), Мэнн (7) - старт; Уилсон (7), Лидделл (0), Уильямс (14), Wolf (0), Шарп (3 + 7 подборов), Дёмин (2), Сараф (5), Траоре (0)
Миннесота: Дивинченцо (25 + 9 подборов), Макдэниэлс (22), Рэндл (19 + 11 подборов + 10 передач), Гобер (15 + 12 подборов), Конли (9 + 7 передач) - старт; Миллер (2), Беранже (0), Рид (21), Кларк (2), Шэннон (3), Хайлэнд (0), Диллингэм (7)
Индиана - Милуоки - 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33)
Индиана: Сиакам (32 + 8 передач), Джексон (21 + 10 подборов), Уокер (18 + 8 подборов), Несмит (17 + 7 подборов), Джексон (7) - старт; Робинсон-Эрл (2), Брэдли (4), Хафф (0), Маккланг (0), Деннис (3), Шеппард (5), Питер (3), Ферфи (3)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 13 подборов), Грин (13), Трент мл. (11), Роллинз (10 + 7 передач - 7 потерь), Тернер (9 + 7 подборов + 5 блокшотов) - старт; Принс (6), Портис (8), Кузма (15), Симс (1), Коффи (0), Энтони (11)
Бостон - Юта - 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31)
Бостон: Браун (36), Притчард (18), Уайт (10), Кета (9 + 8 подборов), Майнотт (2) - старт; Буше (5), Хаузер (4), Тиллман (0), Гарза (2), Саймонс (15), Шайерман (0), Гонсалес (2)
Юта: Джордж (31), Маркканен (20 + 9 подборов), Нуркич (11 + 11 подборов), Михайлюк (9 очок, 6 подборов, 1 передача, 4/12 бросков с игры, 1/8 трехочковых, 0 потерь, перехватов и фолов), Хендрикс (2) - старт; Лав (5 + 7 подборов), Филиповски (13 + 8 подборов), Harkless (3), Бэйли (4), Клейтон-мл. (7)
Нью-Йорк - Вашингтон - 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24)
Нью-Йорк: Таунс (33 + 13 подборов), Ануноби (16 + 5 перехватов), Брансон (16 + 9 передач), Шэмет (11), Бриджес (10) - старт; Ябуселе (1), Дадье (0), Диавара (0), Хукпорти (0), Кларксон (15), Харт (12 + 10 подборов), Макбрайд (3), Колек (2)
Вашингтон: Сарр (19 + 8 подборов + 7 передач), Джордж (15), Кулибали (15 + 7 подборов), МакКоллум (5), Шэмпени (4) - старт; Гилл (2), Бэгли (6 + 7 подборов), Кисперт (15), Вукцевич (4), Уитмор (2), Брэнэм (5), Кэррингтон (0 + 7 передач - 5 потерь), Райли (0), Джонсон (0), Джонсон (10)
Хьюстон - Даллас - 110:102 (24:28, 34:27, 23:23, 29:24)
Хьюстон: Томпсон (27), Шенгюн (26 + 11 подборов), Дюрэнт (21), Исон (15), Окоги (2) - старт; Тэйт (0), Адамс (4 + 9 подборов), Капела (4 + 8 подборов), Холидэй (6), Шеппард (5)
Даллас: Вашингтон (29 + 12 подборов), Кристи (17), Гэффорд (14), Флэгг (12), Томпсон (5) - старт; Пауэлл (0), Мартин (0), Маршалл (9), Cisse (4), Расселл (10 + 12 передач), Уильямс (2), Харди (0)
Мемфис - Детройт - 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31)
Мемфис: Джексон (21), Морэнт (18 + 10 передач - 5 потерь), Лэндейл (13 + 4 перехватов), Уэллс (4), Колдуэлл-Поуп (2) - старт; Альдама (11), Кауард (17), Бэсси (3 + 10 подборов), Уильямс (4), Спенсер (13)
Детройт: Каннингем (33 + 8 передач), Стюарт (26 + 14 подборов + 4 блокшотов), Дюрэн (14 + 9 подборов), Робинсон (11), Томпсон (9 + 4 перехватов) - старт; Рид (0), Холланд (14), Грин (3), Леверт (4)
Денвер - Сакраменто - 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31)
Денвер: Йокич (34 + 7 подборов + 14 передач + 4 перехватов), Браун (21), Гордон (20 + 7 подборов), Мюррэй (15 + 7 подборов + 7 передач), Джонсон (10) - старт; Валанчюнас (8), Хардуэй-младший (5), Браун (13), Стротер (4), Уотсон (0)
Сакраменто: Уэстбрук (26 + 12 подборов - 6 потерь), Дерозан (19), Шредер (18 + 9 передач), Лавин (15 + 6 фолов), Сабонис (13 + 17 подборов) - старт; Юбэнкс (10), Картер (0), Элис (15), Клиффорд (8)
Портленд - Лейкерс - 115:123 (33:24, 20:28, 33:38, 29:33)
Портленд: Авдия (33 - 5 потерь), Шарп (23 + 7 подборов), Камара (14 + 7 подборов), Холидэй (8), Клинган (2) - старт; Грант (18), Мюррэй (6), Уильямс (6), Лав (0), Сиссоко (5)
Лейкерс: Эйтон (29 + 10 подборов), Хатимура (28), Ларэвиа (11), Смарт (9 - 5 потерь), Кнехт (8) - старт; Вандербилт (4), Хэйс (4), Смит-младший (25), Джеймс (5)
Клипперс - Майами - 119:120 (30:32, 41:34, 24:37, 24:17)
Клипперс: Харден (29 + 7 подборов + 8 передач - 7 потерь), Ленард (27 + 4 перехватов), Джонс (12), Бил (12), Зубац (9 + 18 подборов) - старт; Батюм (0), Коллинз (12), Лопес (5), Пол (3), Данн (10)
Майами: Адебайо (25 + 10 подборов), Пауэлл (21 - 5 потерь), Уиггинс (17), Митчелл (8 + 9 передач), Ларссон (7) - старт; Фонтеккьо (11), Хакес-младший (6), Йович (7), Уэйр (16), Смит (2)
