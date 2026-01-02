iSport.ua
Баскетбол

Центровой Детройта получил повреждение в матче с Майами

Получил травму голеностопа.
Сегодня, 13:33       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Дюрен / Getty Images
Джейлен Дюрен / Getty Images

Центровой Детройта Джейлен Дюрен получил травму голеностопа в матче против Майами.

Игрок подвернул голеностоп во второй четверти встречи против Хит и ушел в раздевалку.

Читай также: НБА: Клипперс берет вверх над Ютой Михайлюка, Майами обыграл Детройт

За игру Джейлен успел набрать 12 очков (6 из 12 с игры), 5 подборов и 1 перехват, проведя 18 минут на площадке.

Звезда Сан-Антонио получил травму колена, и стали известны результаты МРТ по поводу его повреждения.

