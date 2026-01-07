НБА: Лейкерс одержали победу над Новым Орлеаном, Сан-Антонио уступил Мемфису
В ночь на среду, 7 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 6 января
Вашингтон – Орландо 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25)
Вашингтон: Макколлум (27), Сарр (23 + 7 подборов + 4 блок-шота), Кулибали (14 + 8 подборов + 5 перехватов), Миддлтон (11 + 7 подборов), Джонсон (6) – старт; Шэмпени (17), Бэгли (12), Кэррингтон (6), Райли (4), Брэнэм (0), Джонсон (0).
Орландо: Бэйн (15), Банкеро (14), да Силва (13), Блэк (6), Картер (2 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (20), Битадзе (10), Ховард (10), Пенда (10), Айзек (9 + 8 подборов), Джонс (3), Кэйн (0).
Индиана – Кливленд 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:36)
Индиана: Сиакам (22), Хафф (20), Нембхард (15 + 11 передач), Несмит (14 + 8 подборов), Ферфи (9 + 11 подборов) – старт; Поттер (11), Уокер (10), Макконнелл (7 + 6 передач), Шеппард (6), Томпсон (2).
Кливленд: Гарлэнд (29 + 6 передач), Э. Мобли (20), Меррилл (19), Аллен (19 + 12 подборов), Уэйд (3) – старт; Хантер (12 + 9 подборов + 5 потерь), Портер (8 + 9 подборов + 9 передач), Томлин (7), Тайсон (3).
Новый Орлеан – Лейкерс 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32)
Новый Орлеан: Мерфи (42), Уильямсон (15), Куин (10 + 13 подборов + 8 передач), Фирс (9), Джонс (3) – старт; Мисси (8 + 7 подборов), Маткович (6), Пиви (5), Альварадо (5 + 6 передач), Пул (0).
Лейкерс: Дончич (30 + 10 передач + 5 потерь), Джеймс (30 + 8 подборов + 8 передач), Эйтон (18 + 11 подборов), Смарт (13), Ларэвиа (5) – старт; Вандербилт (7 + 8 подборов), Кнехт (6), Хэйс (2), Смит (0).
Миннесота – Майами 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17)
Миннесота: Эдвардс (26), Макдэниэлс (19), Рэндл (15 + 11 подборов), Гобер (13 + 16 подборов), Дивинченцо (12) – старт; Рид (14), Хайлэнд (6), Беранже (6), Миллер (6), Конли (3), Кларк (2), Инглс (0), Джузэнг (0), Диллингэм (0).
Майами: Пауэлл (21), Уиггинс (10), Адебайо (7 + 11 подборов), Уэйр (7 + 11 подборов), Митчелл (4 + 9 передач) – старт; Хирро (17 + 9 подборов), Йович (9), Ларссон (7), Якучионис (5), Гарднер (4), Смит (3), Джонсон (0), Фонтеккьо (0).
Мемфис – Сан-Антонио 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24)
Мемфис: Спенсер (21 + 8 подборов + 8 передач), Джарен Джексон (21 + 9 подборов + 6 потерь), Лэндейл (19 + 9 подборов), Уэллс (8), Джексон (2 + 7 подборов) – старт; В. Уильямс (15), Альдама (10 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (6), Колоко (4), Смолл (0).
Сан-Антонио: Шэмпени (23 + 8 подборов), Касл (15 + 8 подборов + 5 потерь), Фокс (9 + 8 передач), Корнет (4 + 7 подборов), Барнс (2) – старт; Вембаньяма (30), К. Джонсон (13), Харпер (4), Маклафлин (3), Сохан (2), Брайан (0), Олиник (0).
Сакраменто – Даллас 98:100 (35:25, 23:21, 20:30, 20:24)
Сакраменто: Дерозан (21), Лавин (20), Рейно (14 + 9 подборов), Уэстбрук (11), Ачиува (9 + 9 подборов) – старт; Шредер (11 + 9 передач), Эллис (5), Кардуэлл (4 + 9 подборов), Клиффорд (3), Макдермотт (0).
Даллас: Флэгг (20 + 8 подборов + 6 передач), Дэвис (19 + 16 подборов), Маршалл (15 + 7 подборов), Кристи (11), Гэффорд (10 + 13 подборов) – старт; Уильямс (18), Томпсон (6), Калеб Мартин (1), Нембхард (0).
