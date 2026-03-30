Сезон-2026 в НБА устанавливает новый рекорд

Больше матчей с крупной разницей, чем когда-либо ранее.

Сезон 2026 близок к завершению, однако франшизе уже удалось сделать его рекордным.

По имеющейся информации, количество матчей, прошедших после игрового дня в ночь на понедельник, 30 марта, и закончившихся с 30-очковой разницей, достигло 81.

Такой показатель является уникальным для НБА. Добавим, что результат прошлого сезона составлял 80.

There have now been 81 games this season decided by 30 or more points.



A new NBA single-season record, topping the mark of 80 last season. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) March 30, 2026

Благодаря этому текущий сезон стал рекордным по данному показателю.

К слову, команда из Восточной конференции впервые за 10 лет не будет играть в плей-офф.

