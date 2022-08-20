Карри подал заявку на регистрацию своего празднования "Night Night" в качестве товарного знака

У "Шефа" большие планы на то, как монетизировать ставшее популярным фирменное празднование.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри — одна из самых ярких звезд современного баскетбола. Поэтому люди следят за всем, что он делает на площадке и за ее пределами. Например, одно из его празднований, вышедших за пределы НБА — это празднование, известное как "Night Night" (Спокойной ночи).

И теперь он хочет его запатентовать. Как сообщает журналист ESPN Ник ДеПаула, Стеф подал заявку на регистрацию фразы "Night Night" в качестве товарного знака через 10 дней после окончания финальной серии плей-офф НБА против Бостона (4:2).

10 days after the NBA Finals, @SC30inc filed trademark paperwork for the phrase “Night Night” — to be used, as expected, in footwear & apparel.



The filing also could extend to as many as 35 product categories, like bedding, glassware, boxing equipment & alcoholic beverages. https://t.co/RPMnuznTUb — Nick DePaula (@NickDePaula) August 18, 2022

В последнее время фирменный жест Карри стал невероятно популярен не только в Америке, но и по всему миру: многие спортсмены начали подражать "Шефу", в том числе футболисты Усман Дембеле и Неймар.

Читай также: ЛеБрон и Уэйд снимут фильм для Netflix о сборной США 2008 года

Сообщается, что торговая марка "Night Night" будет использоваться в производстве обуви и одежды. Заявка также может распространяться на 35 категорий товаров, таких как постельное белье, стеклянная посуда, боксерское снаряжение и алкогольные напитки.