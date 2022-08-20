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Баскетбол

Карри подал заявку на регистрацию своего празднования "Night Night" в качестве товарного знака

У "Шефа" большие планы на то, как монетизировать ставшее популярным фирменное празднование.
Сегодня, 12:50
Стеф Карри / https://www.instagram.com/stephencurry30/
Стеф Карри / https://www.instagram.com/stephencurry30/
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Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри — одна из самых ярких звезд современного баскетбола. Поэтому люди следят за всем, что он делает на площадке и за ее пределами. Например, одно из его празднований, вышедших за пределы НБА — это празднование, известное как "Night Night" (Спокойной ночи).

И теперь он хочет его запатентовать. Как сообщает журналист ESPN Ник ДеПаула, Стеф подал заявку на регистрацию фразы "Night Night" в качестве товарного знака через 10 дней после окончания финальной серии плей-офф НБА против Бостона (4:2).

В последнее время фирменный жест Карри стал невероятно популярен не только в Америке, но и по всему миру: многие спортсмены начали подражать "Шефу", в том числе футболисты Усман Дембеле и Неймар.

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Сообщается, что торговая марка "Night Night" будет использоваться в производстве обуви и одежды. Заявка также может распространяться на 35 категорий товаров, таких как постельное белье, стеклянная посуда, боксерское снаряжение и алкогольные напитки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри
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