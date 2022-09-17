Лидер сборной Германии подписал контракт с Лейкерс

Оставшись без контракта на следующий сезон, Деннис Шредер имел возможность "прорекламировать" себя на чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Германии. И это у него удалось.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, 29-летний немец подписал однолетний контракт с Лейкерс на 2.64 миллиона долларов.

Для Шредера это будет уже второй вояж в Лос-Анджелес - ранее он уже выступал в пурпурно-золотых цветах в сезоне-2020/21. Стоит отметить, что после той кампании он отклонил предложение о двухлетнем продлении на 84 миллиона, ожидая получить большие деньги.

Читай также: "Меня поразил его тренерский подход": Поццекко останется во главе сборной Италии

На Евробаскете Деннис Шредер собирает в среднем такую статистику за матч: 21.6 очка (6-й результат среди всех игроков турнира), 2.4 подбора (84-й), 7.3 ассиста (4-й).

Напомним, что в полуфинале сборная Германии уступила сборной Испании и теперь сразится с Польшей за бронзовые медали на домашнем чемпионате Европы.