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Баскетбол

Лидер сборной Германии подписал контракт с Лейкерс

Деннис Шредер возвращается в Лос-Анджелес.
Сегодня, 15:35
Деннис Шредер / Getty Images
Деннис Шредер / Getty Images
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Оставшись без контракта на следующий сезон, Деннис Шредер имел возможность "прорекламировать" себя на чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Германии. И это у него удалось.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, 29-летний немец подписал однолетний контракт с Лейкерс на 2.64 миллиона долларов.

Для Шредера это будет уже второй вояж в Лос-Анджелес - ранее он уже выступал в пурпурно-золотых цветах в сезоне-2020/21. Стоит отметить, что после той кампании он отклонил предложение о двухлетнем продлении на 84 миллиона, ожидая получить большие деньги. 

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На Евробаскете Деннис Шредер собирает в среднем такую статистику за матч: 21.6 очка (6-й результат среди всех игроков турнира), 2.4 подбора (84-й), 7.3 ассиста (4-й).

Напомним, что в полуфинале сборная Германии уступила сборной Испании и теперь сразится с Польшей за бронзовые медали на домашнем чемпионате Европы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет чемпионат Европы по баскетболу германия НБА Лос-Анджелес Лейкерс Деннис Шредер евробаскет-2022
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