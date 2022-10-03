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Баскетбол

Джордан и Карри станут играбельными персонажами новой видеоигры про гольф

Главные поклонники ударов по мячику клюшкой из НБА удостоились создания собственных аватаров.
Сегодня, 19:47
Майкл Джордан и Стеф Карри / https://fadeawayworld.net/
Майкл Джордан и Стеф Карри / https://fadeawayworld.net/
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Майкл Джордан и Стеф Карри имеют не только 10 чемпионских титулов на двоих, но и одно общее увлечение - гольф. 

Оба баскетболиста в свободное время любят уделить внимание именно этому виду спорта.

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Теперь они не только будут персонажами ежегодно выпускаемого баскетбольного симулятора NBA 2K, но и играбельными персонажами новой части симулятора гольфа PGA 2K23, передает Bleacher Report.

Так что любители видеоигр смогут сыграть не только за своего созданного персонажа или самого известного гольфиста Тайгера Вудса, но и за Джордана с Карри, даже создав баскетбольное противостояние на одной площадке для гольфа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА гольф Майкл Джордан Стеф Карри
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