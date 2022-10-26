"Он еще не промахивался": комментатор сглазил Карри на первый промах с линии штрафных в сезоне

При этом сам Стеф каким-то образом это услышал .

Минувшей ночью Финикс обыграл Голден Стэйт 134:105. Этот матч отметился не только вторым поражением действующих чемпионов и первым удалением с площадки в карьере Клэя Томпсона, но и одним забавным моментом.

Ближе к концу второй четверти при счете 54:50 в пользу Санз звезда "воинов" Стеф Карри встал на линию штрафных. В этот момент комментатор встречи Кевин Харлэн решил напомнить телезрителям, что "Шеф" в новом сезоне еще ни разу не мазал: 22 штрафных из 22-х полетели точно в цель.

Но именно в момент этих слов мяч предательски вылетел из кольца. Несколькими мгновениями позже Стеф повернулся в сторону комментаторского столика и указал пальцем на Харлэна, ясно дав понять, кто в этом виноват. Вопрос: как он это услышал при заполненной арене?

Steph Curry missed his first free throw of the year and pointed at Kevin Harlan for jinxing him 🤣pic.twitter.com/mEvke2HkVS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 26, 2022

В итоге Карри промажет еще один штрафной, снова испортив процент попаданий с линии. В нынешнем сезоне Стеф в среднем набирает 30.3 очка, 5.8 подборов и 5.3 передачи при 45,8% попаданий с игры и 44.4% попаданий из-за дуги. Штрафные он бросает с точностью 92,6%