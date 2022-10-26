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Баскетбол

"Он еще не промахивался": комментатор сглазил Карри на первый промах с линии штрафных в сезоне

При этом сам Стеф каким-то образом это услышал .
Вчера, 22:59
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images
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Минувшей ночью Финикс обыграл Голден Стэйт 134:105. Этот матч отметился не только вторым поражением действующих чемпионов и первым удалением с площадки в карьере Клэя Томпсона, но и одним забавным моментом.

Ближе к концу второй четверти при счете 54:50 в пользу Санз звезда "воинов" Стеф Карри встал на линию штрафных. В этот момент комментатор встречи Кевин Харлэн решил напомнить телезрителям, что "Шеф" в новом сезоне еще ни разу не мазал: 22 штрафных из 22-х полетели точно в цель.

Но именно в момент этих слов мяч предательски вылетел из кольца. Несколькими мгновениями позже Стеф повернулся в сторону комментаторского столика и указал пальцем на Харлэна, ясно дав понять, кто в этом виноват. Вопрос: как он это услышал при заполненной арене?

В итоге Карри промажет еще один штрафной, снова испортив процент попаданий с линии. В нынешнем сезоне Стеф в среднем набирает 30.3 очка, 5.8 подборов и 5.3 передачи при 45,8% попаданий с игры и 44.4% попаданий из-за дуги. Штрафные он бросает с точностью 92,6%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Финикс Санз
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