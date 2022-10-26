"У меня 4 перстня, у*баны": Томпсон впервые в карьере был удален из матча за два технических фола

Команды на двоих собрали семь технарей - новый рекорд за последние 25 лет.

Защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон впервые в карьере был удален с площадки, получив два технических фола в игре с Финиксом (105:134). Это было первое удаление для снайпера в 759 играх регулярного сезона и плей-офф, сообщает ESPN.

В третьей четверти Томпсон несколько минут спорил с Девином Букером, повторяя снова и снова, что у него четыре чемпионских перстня. Их разговор перерос в конфликт, по итогу которого оба получили по технарю.

"I got 4 of them motherf**kers."



Klay Thompson to Devin Booker 🔥pic.twitter.com/1VK0ukPt6v — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 26, 2022

Когда Томпсон начал уходить, к нему подошел Микал Бриджес, которого Клэй оттолкнул, за что и получил свой второй технический фол. Все дошло до того, что игрока пришлось сдерживать Стефу Карри и ассистенту Стива Керра Крису ДеМарко.

Klay Thompson and Devin Booker exchanged words 😳



Klay was ejected and let Suns fans know on his way out 🏆💍pic.twitter.com/ScoH6YJT3s — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 26, 2022

Всего в третьей четверти судьи раздали семь технических фолов на две команды за пять минут: под удар также попали Дрэймонд Грин, Стив Керр, Крис Пол и ДеАндре Эйтон.

Согласно исследованию Elias Sports Bureau, это первый показатель по количеству технарей за последние 25 лет.