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"У меня 4 перстня, у*баны": Томпсон впервые в карьере был удален из матча за два технических фола

Команды на двоих собрали семь технарей - новый рекорд за последние 25 лет.
Сегодня, 19:37
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images
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Защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон впервые в карьере был удален с площадки, получив два технических фола в игре с Финиксом (105:134). Это было первое удаление для снайпера в 759 играх регулярного сезона и плей-офф, сообщает ESPN.

В третьей четверти Томпсон несколько минут спорил с Девином Букером, повторяя снова и снова, что у него четыре чемпионских перстня. Их разговор перерос в конфликт, по итогу которого оба получили по технарю.

Когда Томпсон начал уходить, к нему подошел Микал Бриджес, которого Клэй оттолкнул, за что и получил свой второй технический фол. Все дошло до того, что игрока пришлось сдерживать Стефу Карри и ассистенту Стива Керра Крису ДеМарко.

Всего в третьей четверти судьи раздали семь технических фолов на две команды за пять минут: под удар также попали Дрэймонд Грин, Стив Керр, Крис Пол и ДеАндре Эйтон.

Согласно исследованию Elias Sports Bureau, это первый показатель по количеству технарей за последние 25 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Девин Букер
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