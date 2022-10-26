НБА: Голден Стэйт потерпел поражение от Финикса, Новый Орлеан обыграл Даллас
Во вторник, 25 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.
Финикс – Голден Стэйт 134:105 (37:29, 35:37, 33:20, 29:19)
Финикс: Букер (34 + 7 передач), Бриджес (17), Пол (16 + 7 подборов + 8 передач), Эйтон (16 + 14 подборов), К. Джонсон (9) – старт; Лэндейл (17 + 7 подборов), Пэйн (8), Крэйг (8), Ли (5), Окоги (2), Шэмет (2).
Голден Стэйт: Карри (21 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (16), Грин (14 + 8 подборов + 5 потерь), Луни (6), Томпсон (2) – старт; Пул (17), Муди (13), Уайзмен (12), Куминга (4), Грин (0), Джером (0).
Вашингтон – Детройт 120:99 (28:25, 28:24, 29:26, 35:24)
Вашингтон: Кузма (25), Порзингис (20 + 7 подборов), Бил (13 + 6 передач), Моррис (9 + 6 передач), Авдия (9 + 7 подборов) – старт; Бартон (16), Хатимура (10), Гэффорд (9), Райт (5), Гудвин (2), Гилл (2), Тодд (0), Дэвис (0), Гибсон (0).
Детройт: Богданович (25), Каннингем (19), Стюарт (13 + 10 подборов), Айви (11), Бей (6) – старт; Диалло (7 + 7 подборов), Дюрен (6 + 8 подборов), Ливерс (5), Джозеф (5), Нокс (2), Хэйс (0).
Новый Орлеан – Даллас 113:111 (40:31, 26:33, 21:25, 26:22)
Новый Орлеан: Мерфи (22), Маршалл (15), Макколлум (14 + 11 передач), Альварадо (13), Валанчюнас (13 + 7 подборов) – старт; Грэм (14), Дэниэлс (11), Нэнс (11), Хэйс (0).
Даллас: Дончич (37 + 11 подборов + 7 передач), Динуидди (24), Макги (8), Финни-Смит (4), Буллок (3) – старт; Вуд (23), Клебер (7), Кампаццо (3), Грин (2).
Оклахома-Сити – Клипперс 108:94 (23:18, 26:25, 35:25, 24:26)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 8 передач), Мэнн (25), Уиггинс (11 + 10 подборов), Дорт (4), Робинсон-Эрл (2 + 9 подборов) – старт; Уильямс (10 + 7 подборов), Мускала (8 + 10 подборов), Бэйзли (7 + 8 подборов), Покушевски (6), Дженг (2), Джо (0).
Клипперс: Зубац (10 + 14 подборов + 7 блок-шотов), Джексон (9 + 6 передач), Мэнн (9 + 9 подборов), Батюм (8), Пауэлл (7) – старт; Кеннард (15), Уолл (12), Ковингтон (10), Коффи (8), Бостон (6), Браун (0).