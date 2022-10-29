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Баскетбол

Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз

Серьезное заявление от лидера Гриззлис.
Сегодня, 14:20
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images
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Прошлый сезон стал прорывным для Джа Моранта. Разыгрывающий Мемфиса часто попадал во всевозможные хайлайты, демонстрируя невероятный атлетизм и колотя сверху. В определенный момент он даже назывался одним из претендентов на звание MVP регулярки.

Однако в плей-офф дела у него задались не лучшим образом. По ходу третьего матча серии полуфинала Западной конференции против будущего чемпиона Голден Стэйт (2-4) Морант получил травму колена, из-за которой пропустил оставшиеся три игры.

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Джа считает, что если бы не травмы его команды, то Гриззлис должны были забирать ту серию, прервав чемпионский поход "воинов".

"Я чувствовал, что она была нашей (серия против Голден Стэйт). Вот, что я извлек из этого. Только травмы нам навредили", - приводит слова Моранта журналист Кэмерон Салерно.

В нынешнем сезоне Мемфис идет с балансом побед 4-1. Джа Морант принял участие во всех играх. В среднем его показатели составляют 32.6 очка, 4.4 подбора и 6.8 передач.

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