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Баскетбол

Чемпион НБА и многократный участник Матча всех звезд продолжит карьеру на Тайване

Следующий баскетбольный дом Дуайта Ховарда будет за океаном.
Сегодня, 20:35
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Чемпион НБА в составе Лейкерс в 2020 году, а также восьмикратный участник Матча всех звезд Дуайт Ховард объявил, что он подписал контракт с тайваньской профессиональной командой Тайвань Леопардс, передает ESPN.

"Я так взволнован. Не могу дождаться, чтобы приземлиться на Тайване и начать играть", — сказал Ховард в приветственном сообщении команды. "Я иду с раскрытыми руками, большими объятиями и широкой улыбкой".

Ховард, которому в декабре исполнится 37 лет, находился в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с Лейкерс. В прошлом сезоне он набирал в среднем 6.2 очка и 5.9 подбора за 16,2 минуты за игру.

Дуайт Ховард был выбран под первым номером на драфте 2004 года. Центровой провел в лиге 18 сезонов, в том числе за Орландо, Хьюстон, Шарлотт, Атланту, Вашингтон и Филадельфию.

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Он пять раз подряд попадал в первую символическую сборную регулярного сезона НБА (2008 - 2012), при этом трижды выиграв награду лучшего оборонительного игрока сезона (2009 - 2011).

В среднем по карьере он набирает 15.7 очка, 11.8 подбора и 1.8 блок-шота.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард Лос-Анджелес Лейкерс

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