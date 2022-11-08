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Баскетбол

Керр: Очевидно, что Карри - один из величайших игроков всех времен

Главный тренер Уорриорз восхваляет главную звезду своей команды, которая неудачно начала сезон.
Сегодня, 21:06
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Голден Стэйт был близок к тому, чтобы потерпеть шестое поражение подряд, уступая в четвертой четверти Сакраменто. Однако феноменальная игра Стефена Карри спасла "воинов", принеся долгожданную победу 116:113.

Звезда Уорриорз набрала 47 очков, 8 подборов и 8 передач. Наставник ГСУ Стив Керр остался под впечатлением от выступления своего подопечного.

"Я бы сказал, что от Стефа просто захватывало дух", — цитирует Керра ClutchPoints. "Очевидно, что он один из величайших игроков всех времен. Но показалось, что даже эта игра была для него чем-то особенным".

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Приведя команду к четвертому чемпионству за последние восемь лет, Стеф Карри не сбавляет оборотов, набирая в нынешнем сезоне 32.6 очка, 7.1 подбора и 6.9 ассистов в среднем за матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Стив Керр

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