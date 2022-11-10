ЛеБрон не доиграл матч с Клипперс из-за травмы

Звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс покинул площадку проигранной встречи с Клипперс (101:114) в середине четвертой четверти из-за травмы паха, сообщает ESPN.

Врачи команды проведут осмотр игрока и сделают снимки, чтобы определить степень травмы.

Джеймс, хромая, покинул паркет за 5 минут 41 секунду до конца четвертой четверти, держась за область паха.

"Я не делал в игре ничего постороннего", — сказал Джеймс об эпизоде, когда он, вероятно, получил травму. "Как только я приземлился, я почувствовал небольшой спазм или напряжение в паху. Так что сразу же после этого мне пришлось уйти, когда я подошел к линии штрафных бросков".

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37-летний Джеймс получил разрыв в левом паху в сезоне-2018/19 — его первый сезон в Лос-Анджелесе — из-за которого он пропустил 17 игр подряд с конца декабря до конца января.

Сравнивая свой нынешний дискомфорт с тем, через что он прошел четыре года назад, Джеймс сказал, что в этот раз все "не так уж и плохо". Он не исключил своего участие в следующей игре против Сакраменто в ночь на субботу, 12 ноября.