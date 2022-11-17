Ирвинг вскоре вернется к играм за Бруклин

Отстраненный Кайри Ирвинг близится к завершению процесса, необходимого для возвращения к игре за Бруклин, сообщает ESPN. Ожидается, что защитник выйдет на паркет уже после ближайшей игры против Мемфиса.

"Кайри продолжает свой путь диалога и образования", — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации баскетболистов Тамика Тремальо.

"Он боролся со всей тяжестью влияния своего голоса и действий, особенно в еврейской общине. Кайри отвергает антисемитизм в любой форме и посвятил себя самосовершенствованию и повышению уровня своего понимания".

"Он планирует продолжить это путешествие и в будущем, чтобы убедиться, что его слова и действия соответствуют его стремлению к истине и знаниям".

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По словам источников, Тремальо и профсоюз тесно сотрудничали с Ирвингом, Нетс и НБА, помогая ему разработать собственные средства правовой защиты для прекращения отстранения.

Сообщается, что жесткий список предварительных условий перешел в то, что сам игрок взял на себя ответственность за процесс - именно на это и рассчитывала как команда, так и лига.

30-летний Ирвинг в этом сезоне набирает в среднем 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи за Бруклин.