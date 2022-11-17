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Баскетбол

Дюрант: Посмотрите на нашу стартовую пятерку - вы ждете побед Бруклина из-за меня

Звезда Нетс раскритиковал нынешний состав своей ккоманды.
Сегодня, 17:43
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Суперзвезда НБА Кевин Дюрант выразил свое недовольство ростером, когда обсуждал результаты Бруклина в нынешнем сезоне.

Нетс потерпели историческое поражение от Сакраменто со счетом 121:153, что добавило оскорблений в адрес Дюранта и компании.

"Посмотрите на наш стартовый состав. Эдмонд Самнер, Ройс О'Нил, Джо Харрис, Ник Клэкстон и я. При всем уважении, но чего вы ожидаете от этой группы?", — цитирует Дюранта Bleacher Report.

"Вы ожидаете, что мы победим, потому что я там. Так что, если вы смотрите через эту призму, вы ожидаете, что мы будем играть хорошо, потому что там играет №7".

Но Кевину уже недолго остается быть единственным лидером на паркете - согласно источникам, Кайри Ирвинг уже в ближайшее время сможет вернуться к играм за Нетс.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бруклин идет 11-м на Востоке, имея баланс побед 6-9.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Бруклин Нетс

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