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Баскетбол

Керр - о результатах Уорриорз: Мы играем на уровне Дрю-лиги

Плохи дела у команды Стефа Карри и компании.
Сегодня, 19:42
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Минувшей ночью Голден Стэйт уступил Финиксу со счетом 119:130. Для действующих чемпионов НБА данное поражение стало уже седьмым на выезде - "воины" еще ни разу не выиграли вне домашних стен в этом сезоне.

Тренер ГСУ Стив Керр был честен при комментировании игры своей команды.

"На данный момент нам не хватает собранности", - цитирует керра ESPN. "Будто это двустороний матч. Мы недорабатываем на обеих половинах площадки. Никто не будет переживать из-за наших неудач, никто не станет нас жалеть. Все только и думают, как бы надрать нам задницу".

"Мы добились большого успеха в последние годы, получали удовольствие от игры и побед. Никто этого не забыл. Теперь уже все остальные получают удовольствие, так и должно быть. Это Дрю лига! Пока что Голден Стэйт играет на уровне Дрю-лиги".

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На данный момент Уорриорз занимают двенадцатое место на Западе, имея баланс побед 6-9.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Стив Керр

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