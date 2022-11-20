НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно пять матчей.
Атланта – Торонто 124:122 OT (29:31, 26:31, 27:27, 29:22, 13:11)
Атланта: Янг (33 + 12 передач), Хантер (22), Капела (18 + 14 подборов), Мюррэй (17 + 7 подборов), Коллинз (9 + 11 подборов) – старт; Гриффин (17), Дж. Холидэй (5), Оконгву (3), А. Холидэй (0), Джонсон (0).
Торонто: Барнс (28 + 11 подборов + 9 передач), Ануноби (27 + 5 потерь), Янг (18 + 9 подборов), Ванвлит (15), Эрнангомес (10 + 9 подборов) – старт; Флинн (17), Колоко (7 + 11 подборов + 4 блок-шота), Даутин (0), Берч (0).
Индиана – Орландо 114:113 (22:28, 29:27, 38:29, 25:29)
Индиана: Халибертон (22 + 14 передач), Тернер (20 + 11 подборов), Хилд (15), Смит (14), Нембард (0) – старт; Несмит (19), Матурин (12), Бриссетт (5), Тэйлор (3), Джексон (2), Макконнелл (2 + 7 передач).
Орландо: Ф. Вагнер (29), Бол (22 + 11 подборов), Бамба (21 + 9 подборов), Саггс (12 + 8 передач), Окики (4) – старт; Хэмптон (14), Росс (7), Скофилд (2), Хьюстан (2), Харрис (0).
Филадельфия – Миннесота 109:112 (23:33, 28:30, 33:34, 25:15)
Филадельфия: Эмбиид (32 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Милтон (27 + 6 потерь), Мелтон (19 + 6 передач + 5 перехватов), Хауз (11 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Ньянг (15), Харрелл (3), Рид (2), Тайбулл (0).
Миннесота: Эдвардс (25 + 5 потерь), Расселл (19 + 7 передач), Таунс (12 + 8 подборов), Макдэниэлс (11), Гобер (8 + 13 подборов) – старт; Науэлл (13), Рид (9), Принс (9), Андерсон (6), Маклафлин (0).
Портленд – Юта 113:118 (23:20, 28:38, 28:29, 34:31)
Портленд: Саймонс (23 + 8 подборов + 7 передач), Харт (19 + 8 подборов), Нуркич (18 + 7 подборов + 5 потерь), Грант (14), Лиллард (13 + 7 передач) – старт; Юбэнкс (13 + 4 блок-шота), Литтл (8), Шарп (4), Уинслоу (1), Уотфорд (0).
Юта: Кларксон (28 + 6 потерь), Маркканен (23 + 10 подборов), Вандербилт (7 + 9 подборов), Олиник (5), Конли (0) – старт; Бизли (29), Секстон (9), Хортон-Такер (8), Кесслер (6), Фонтеккьо (3).
Клипперс – Сан-Антонио 119:97 (40:22, 24:26, 27:21, 28:28)
Клипперс: Джордж (21), Джексон (20), М-с Моррис (11), Ленард (11), Зубац (3 + 11 подборов) – старт; Пауэлл (26), Мэнн (10), Браун (6), Уолл (5 + 15 передач), Коффи (3), Батюм (3), Ковингтон (0).
Сан-Антонио: Пелтль (20 + 8 подборов), Джонсон (11), Бэйтс-Диоп (9), Джонс (6 + 10 передач), Сохан (4 + 7 потерь) – старт; Макдермотт (13), Роби (8), Ричардсон (6), Барлоу (6), Бэсси (6 + 9 подборов), Холл (5), Брэнэм (3).