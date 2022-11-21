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Баскетбол

Обмен, от которого выиграли все: Фокс и Халибертон - лучшие игроки недели в НБА

Кингз и Пейсерс явно не жалеют, что провернули тот самый трейд до дедлайна.
Вчера, 23:11
Тайриз Халибертон / Getty Images
Тайриз Халибертон / Getty Images

Еще в начале этого года Тайриз Халибертон и Де'Аарон Фокс вместе играли за Сакраменто, а уже сейчас в составах двух разных команд удивляют лигу.

По информации журналиста НБА Марка Стейна, Халибертон был признан игроком недели на Востоке, а Фокс - игроком недели на Западе.

Индиана и Сакраменто идут на пятых строчках таблиц  своих конференций. Обе команды выиграли все три матча на прошлой неделе.

Халибертон набирал в среднем 21.0 очка, 11.0 передач и 4.0 подбора, в то время как цифры Фокса равняются 25.0 очка и 8.0 передач при 60%-ой реализации.

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Напомним, что 8 февраля 2022 года Пейсерс и Кингз провернули трейд: Индиана отправила Домантаса Сабониса, Джереми Лэмба, Джастина Холидэя и драфт-пик второго раунда 2023 года в Сакраменто, получив за это Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Индиана Пэйсерс ДеАрон Фокс

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