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Баскетбол

Помощь для Дончича: Даллас намерен подписать Роуза

Еще один игрок Никс может оказаться в Техасе.
Сегодня, 09:34
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

Даллас ищет способы укрепить свою заднюю линию и оказать помощь суперзвезде Луке Дончичу. Пока Маверикс ждут, когда недавно приобретенный Кемба Уокер будет готов выйти на площадку, клуб нацелился на еще одного ветерана лиги.

По словам Рика Буше из Fox Sports, Мавс хотят заполучить защитника Нью-Йорка и MVP 2011 года Деррика Роуза.

В нынешнем сезоне 34-летний игрок получает существенно меньше игрового времени, а потому он может быть заинтересован в данном трейде. В среднем он выходит на паркет на 13.6 минуты и набирает 6.4 очка и 2.0 передачи.

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Прошлым летом Даллас потерял Джейлена Брансона на рынке свободных агентов - игрок ушел как раз-таки в Никс. Брансон был первой опцией команды в атаке в те моменты, когда Дончич садился на скамейку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Деррик Роуз Даллас Маверикс

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