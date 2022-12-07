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Баскетбол

Дэвис не доиграл матч против Кливленда из-за симптомов болезни

К счастью, это никак не связано с коронавирусом, от которого лига серьезно настрадалась.
Сегодня, 17:52
Энтони Дэвис / nba.com
Энтони Дэвис / nba.com

Звезда Лейкерс Энтони Дэвис покинул площадку в первой половине проигранной встречи с Кливлендом (102:106) из-за плохого самочувствия и не вернулся, передает ESPN. Сообщается, что у бигмена "озерников" были симптомы гриппа.

Он набрал всего одно очко, забросив 1 из 3 с линии штрафных бросков, сделав три подбора и две передачи за восемь минут.

По словам команды, это болезнь, не связанная с COVID-19. Во второй половине дня у Дэвиса был сильный жар. 

Тренер ЛАЛ Дарвин Хэм сказал после игры, что Энтони был единственным игроком в команде, который в настоящее время страдает от болезни.

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Дэвис уже присоединился к команде на рейсе в Торонто, где "пурпурно-золотые" сыграют против Рэпторс в ночь на четверг, 8 декабря. Его статус будет решаться в зависимости от того, как он себя будет чувствовать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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