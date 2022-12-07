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Баскетбол

"Это высший комплимент": Карри раскрыл секрет своей точности в вирусном видео

"Шеф" рассказал, как именно он сумел попасть пять бросков подряд одной рукой через всю площадку.
Сегодня, 18:29
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Недавно в Интернете завирусилось видео, в котором звезда Голден Стэйт Стефен Карри бросает мяч одной рукой через всю площадку.

Удивительно было то, что "Шеф" попал пять бросков подряд. Данная запись набрала в Twitter 20 миллионов просмотров всего за день.

Фанаты сразу же задались вопросом, не фейковое ли видео. Все карты относительно данной записи раскрыл сам Стеф. Его удивило, что кто-то вообще поверил.в достоверность его попаданий.

Но он не забыл упомянуть "на всякий случай, если кому-то интересно", что два броска он все же попал.

"Никто не верит, что я попал пять подряд с 27 метров?" — цитирует Карри BasketNews.

"Я позволю людям судить об этом. Это высший комплимент - быть пораженным данным видео, но не считать его странным, а реальным. Но мы с Sports Illustrated немного повеселились. Я попал два из них, на случай, если кому-то интересно".

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Одноклубник Стефа Клэй Томпсон считает, что вера людей в достоверность видео лишь подтверждает, что Карри - величайший снайпер в истории НБА.

А вот тренер Уорриорз Стив Керр признался, что знал о всем этом. При этом он думал, что три броска подряд его подопечный все же попал, ведь "он на это способен".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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