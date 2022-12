"Это высший комплимент": Карри раскрыл секрет своей точности в вирусном видео

Недавно в Интернете завирусилось видео, в котором звезда Голден Стэйт Стефен Карри бросает мяч одной рукой через всю площадку.

Удивительно было то, что "Шеф" попал пять бросков подряд. Данная запись набрала в Twitter 20 миллионов просмотров всего за день.

Фанаты сразу же задались вопросом, не фейковое ли видео. Все карты относительно данной записи раскрыл сам Стеф. Его удивило, что кто-то вообще поверил.в достоверность его попаданий.

Но он не забыл упомянуть "на всякий случай, если кому-то интересно", что два броска он все же попал.

"Никто не верит, что я попал пять подряд с 27 метров?" — цитирует Карри BasketNews.

"Я позволю людям судить об этом. Это высший комплимент - быть пораженным данным видео, но не считать его странным, а реальным. Но мы с Sports Illustrated немного повеселились. Я попал два из них, на случай, если кому-то интересно".

The viral video of Steph making five full-court shots in a row was fake, but he wanted to make sure everyone knew he did make two of them 😂 pic.twitter.com/T6h51sVvCH