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Баскетбол

Карри - спортсмен 2022 года по версии Sports Illustrated

Побитый рекорд Рэя Аллена, четвертый чемпионский титул и первая награда MVP финала НБА сделали свое дело.
Сегодня, 20:32
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри записал в свое резюме еще одно достижение.

Известный журнал Sports Illustrated назвал действующего 4-кратного чемпиона НБА спортсменом 2022 года.

По ходу сезона-2021/22 Карри побил многолетний рекорд Рэя Аллена по заброшенным трехочковым. Спустя 13 лет он также завершил обучение в колледже Северной Каролины, получив степень бакалавра социологии.

Победив Бостон 4-2 в финальной серии НБА 34-летний баскетболист стал 4-кратным чемпионом. Именно благодаря его феноменальной игре в матче №4 Уорриорз сумели переломить ход серии: тогда Стеф набрал 43 очка и 10 подборов, а "воины" забрали выездную игру и сравняли счет 2-2.

К тому же он впервые получил награду самого ценного игрока Финала (в предыдущие разы MVP получили Андре Игудала и дважды Кевин Дюрант).

В честь этой награды Карри записал видео, в котором он пять раз подряд одной рукой забросил мяч со своей половины площадки. К сожалению, оказалось, что видео было ненастоящим.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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