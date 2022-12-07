Карри - спортсмен 2022 года по версии Sports Illustrated

Побитый рекорд Рэя Аллена, четвертый чемпионский титул и первая награда MVP финала НБА сделали свое дело.

Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри записал в свое резюме еще одно достижение.

Известный журнал Sports Illustrated назвал действующего 4-кратного чемпиона НБА спортсменом 2022 года.

Another dominant season, another ring, and another Sportsperson of the Year award for @StephenCurry30: https://t.co/6kVLcy7Znx pic.twitter.com/9mgq9HPtke — Sports Illustrated (@SInow) December 6, 2022

По ходу сезона-2021/22 Карри побил многолетний рекорд Рэя Аллена по заброшенным трехочковым. Спустя 13 лет он также завершил обучение в колледже Северной Каролины, получив степень бакалавра социологии.

Победив Бостон 4-2 в финальной серии НБА 34-летний баскетболист стал 4-кратным чемпионом. Именно благодаря его феноменальной игре в матче №4 Уорриорз сумели переломить ход серии: тогда Стеф набрал 43 очка и 10 подборов, а "воины" забрали выездную игру и сравняли счет 2-2.

К тому же он впервые получил награду самого ценного игрока Финала (в предыдущие разы MVP получили Андре Игудала и дважды Кевин Дюрант).

В честь этой награды Карри записал видео, в котором он пять раз подряд одной рукой забросил мяч со своей половины площадки. К сожалению, оказалось, что видео было ненастоящим.