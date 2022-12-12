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Баскетбол

Уорриорз могут потерять генменеджера, собравшего чемпионский состав

Стороны пока что не смогли договориться по новому соглашению.
Сегодня, 12:59
Боб Майерс / Getty Images
Боб Майерс / Getty Images

Президент по баскетбольным операциям Голден Стэйт Боб Майерс — архитектор четырех чемпионских титулов "воинов" за последние восемь лет — вступает в последние месяцы своего контракта и клуб пока что не подписал с ним новое соглашение, передает ESPN.

Владелец Голден Стэйт Джо Лэйкоб и Майерс вели переговоры о новом контракте, но, по словам источников, они были приостановлены. Действующий контракта Майерса с Уорриорз истекает в конце июня 2023 года.

Майерс поддерживает тесные рабочие отношения со всеми ключевыми членами организации, включая Лэйкоба, Стива Керра и звездных игроков Стефа Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

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Боб Майерс был нанят в качестве помощника генерального менеджера в 2011 году, а год спустя его повысили до генменеджера. Он курировал драфты, обмены и подписания контрактов со свободными агентами, которые сформировали одну из лучших династий в истории НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Боб Майерс

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