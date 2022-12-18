НБА: Клипперс обыграли Вашингтон, Финикс вырвал победу над Новым Орлеаном
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Клипперс – Вашингтон 102:93 (20:28, 30:29, 22:18, 30:18)
Клипперс: Ленард (31 + 9 подборов), М-с Моррис (10 + 12 подборов), Уолл (9 + 6 передач), Батюм (8 + 7 подборов), Диабате (2) – старт; Кеннард (20), Коффи (10), Мэнн (10 + 6 передач), Бостон (2), Браун (0).
Вашингтон: Порзингис (19 + 7 подборов), Кузма (17), Моррис (12), Авдия (11 + 10 подборов), Кисперт (7) – старт; Бартон (14), Гудвин (7 + 8 подборов), Гэффорд (6), Гилл (0).
Сан-Антонио – Майами 101:111 (28:25, 27:27, 29:28, 17:31)
Сан-Антонио: Джонсон (22), Васселл (18), Джонс (9 + 9 передач), Пелтль (7 + 7 подборов), Сохан (2) – старт; Коллинз (13 + 5 потерь), Брэнэм (12), Бэйтс-Диоп (10), Макдермотт (8), Роби (0), Джонсон (0), Бэсси (0).
Майами: Батлер (26), Адебайо (22 + 13 подборов), Хирро (21 + 7 передач), Струс (12), Йович (3) – старт; Робинсон (12), Оладипо (7 + 5 перехватов), Дедмон (3), Хайсмит (3), Робинсон (2).
Кливленд – Даллас 100:99 OT (27:29, 20:20, 20:26, 29:21, 4:3)
Кливленд: Митчелл (25), Гарлэнд (18 + 7 подборов + 12 передач), Мобли (17 + 8 подборов), Окоро (10), Аллен (8 + 15 подборов) – старт; Лав (9), Осман (7), Леверт (4), Нето (2).
Даллас: Уокер (32 + 7 передач), Вуд (26 + 14 подборов), Хардуэй (13), Финни-Смит (11), Буллок (8 + 8 подборов) – старт; Макги (4), Ниликина (3), Харди (2), Пинсон (0).
Оклахома-Сити – Мемфис 115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)
Оклахома-Сити: Дорт (24 + 7 подборов), Джо (23), Покушевски (9), Оморуйи (7), Уильямс (1 + 6 передач) – старт; Уиггинс (14 + 7 подборов), Уильямс (11 + 8 подборов), Мэнн (11), Уильямс (7), Уотерс (6), Мускала (2).
Мемфис: Брукс (32), Джарен Джексон (16 + 8 подборов), Адамс (9 + 7 подборов), Морэнт (6), Кончар (3) – старт; Джонс (15), Кларк (10 + 8 подборов), Родди (7 + 7 подборов), Альдама (7), Уильямс (2), Чендлер (2).
Милуоки – Юта 123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14)
Милуоки: Портис (22 + 14 подборов), Холидэй (21 + 8 передач), Б. Лопес (18 + 8 подборов), Аллен (13), Картер (0) – старт; Боучэмп (18), Хилл (9), Коннотон (8), Мэттьюз (6), Мамукелашвили (3 + 8 подборов + 6 передач), Грин (3), Ибака (2), Нвора (0), Т. Адетокумбо (0).
Юта: Маркканен (18), Кларксон (13), Олиник (12), Конли (4), Вандербилт (0) – старт; Бизли (18), Александер-Уокер (14), Агбаджи (4), Гэй (4), Хортон-Такер (4), Кесслер (4), Фонтеккьо (2), Больмаро (0), Азубуйке (0).
Хьюстон – Портленд 95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)
Хьюстон: Грин (15), Портер (13 + 7 подборов + 6 потерь), Шенгюн (10 + 8 подборов), Смит (6), Гордон (5) – старт; Мартин (13), Исон (13), Вашингтон (6), Никс (5), Фернанду (4), Гаруба (3), Марьянович (2).
Портленд: Саймонс (32), Лиллард (25 + 10 передач), Нуркич (14), Харт (12 + 13 подборов), Уинслоу (2) – старт; Юбэнкс (6), Джонсон (6), Уотфорд (6), Шарп (4), Браун (0), Уокер (0).
Финикс – Новый Орлеан 118:114 (27:34, 19:29, 38:26, 34:25)
Финикс: Букер (58), Пол (18 + 8 передач), Бриджес (15), Бийомбо (11), Крэйг (0) – старт; Окоги (7), Шэмет (4), Ли (3), Лэндейл (2), Уэйнрайт (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (30 + 9 передач + 6 потерь), Макколлум (27 + 8 передач), Валанчюнас (12 + 8 подборов), Джонс (8), Мерфи (8) – старт; Маршалл (11), Альварадо (10), Дэниэлс (5), Грэм (3), Нэнс (0).