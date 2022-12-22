НБА наказала команду Михайлюка за тамперинг во время межсезонья

Нью-Йорку не стоило раньше времени начинать переговоры по контракту с Джейленом Брансоном.

НБА объявила в среду, 21 декабря, что Нью-Йорк потеряет свой выбор во втором раунде драфта 2025 года, передает ESPN.

В результате расследования лига объявила, что Никс нарушили правило тамперинга, запрещающее вести переговоры с игроками чужой команды до открытия рынка свободных агентов.

В данном случае команда Святослава Михайлюка понесла наказание за тамперинг Джейлена Брансона.

"Этот результат отражает вывод, сделанный после расследования, что Никс участвовали в дискуссиях о будущем контракте с Джаленом Брансоном до даты, когда такие дискуссии были разрешены", — говорится в заявлении НБА.

Лига также заявила, что организация полностью сотрудничала со следствием.

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Напомним, что во время рынка свободных агентов Джейлен Брансон подписал четырехлетний контракт на 104 миллиона долларов. 26-летний защитник покинул Даллас в статусе неограниченно свободного агента.