Уэйд, Новицки, Паркер и Газоль - номинанты на место в Зале славы 2023 года

Получился очень звездный состав претендентов на попадание в Зал славы.

Зал славы баскетбола объявил первых номинантов на то, чтобы попасть в число избранных в 2023 году.

Как сообщает официальный сайт НБА, список номинантов получился очень звездным. На место в Зале славы претендуют такие легендарные игроки, как Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Тони Паркер, Пау Газоль и Чонси Биллапс.

Уэйд практически всю карьеру провел в Майами, где стал трехкратным чемпионом НБА(2006, 2012, 2013), а также MVP Финала. "Флэш" был выбран Хит под пятым номером драфта 2003 года. Он 13 раз становился участником Матча всех звезд.

Новицки попал в НБА в 1998 году,, перейдя из немецкого Вюрцбурга в Даллас, где и провел все свои 21 сезон. В 2011 году принес Маверикс первое чемпионство в истории организации, став самым ценным игроком Финальной серии.

Паркер - один из самых известных легионеров НБА. Попав туда в 2001 году, принял участие в 18 сезонах (17 в Сан-Антонио), завоевав 4 чемпионства (2003, 2005, 2007, 2014). В 2007 году стал обладателем MVP Финала.

Газоль провел в НБА 18 сезонов в составе Мемфиса, Лейкерс, Чикаго, Сан-Антонио и Милуоки. Перейдя в Лос-Анджелес, стал двукратным чемпионом (2009, 2010). В 2006 году в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира, заодно став MVP турнира.

Нынешний тренер Портленда Биллапс наиболее известен фанатам по выступлениям за Детройт, где в 2004 году выиграл свое единственное чемпионство. Провел в НБА 17 сезонов в составе 8 разных команд. Зарекомендовал себя одним из лучших снайперов своего поколения.

Также на Зал славы претендует многолетний тренер Сперс Грегг Попович, выигравший с командой из Техаса 5 чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Сезон-2022/23 стал для 73-летнего специалиста уже 26-м в лиге, и каждый из них он провел во главе Сан-Антонио.

Ранее стало известно, что на Рождество Даллас откроет статую Дирка Новицки, о которой было объявлено еще в январе.