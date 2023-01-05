Стала известна дата потенциального возвращения Карри на паркет

Совсем скоро Стеф должен вернуться, чтобы вновь вести "воинов" за собой.

Стеф Карри не выходит на паркет с середины декабря прошлого года. Тогда в матче против Индианы лидер Голден Стэйт травмировал плечо, из-за чего не смог доиграть поединок.

Однако, как сообщает официальный сайт НБА, ждать возвращения 34-летнего разыгрывающего осталось всего ничего.

Генменеджер Уорриорз Боб Майерс заявил, что команда планирует вернуть Стефа в игру 14 января, когда "воины" отправятся на выезд в Сан-Антонио.

"В эти выходные оценят его состояние. Он уже тренируется на паркете", — сказал Майерс. "На данный момент не было никаких неудач во время его осмотра или чего-то подобного. Так что это (возвращение) будет, скорее всего, первая выездная игра в пятницу".

Bob Myers gave a HUGE Steph Curry injury update via @SteinyGuru957 👀🙏 pic.twitter.com/KeabLsryIp — 95.7 The Game (@957thegame) January 4, 2023

Напомним, что сейчас проходит фанатское голосование участников Матча всех звезд-2023. Стеф Карри занимает второе место на Западе, уступая лишь ЛеБрону Джеймсу.