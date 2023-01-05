iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Стала известна дата потенциального возвращения Карри на паркет

Совсем скоро Стеф должен вернуться, чтобы вновь вести "воинов" за собой.
Вчера, 21:32
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Стеф Карри не выходит на паркет с середины декабря прошлого года. Тогда в матче против Индианы лидер Голден Стэйт травмировал плечо, из-за чего не смог доиграть поединок.

Однако, как сообщает официальный сайт НБА, ждать возвращения 34-летнего разыгрывающего осталось всего ничего.

Генменеджер Уорриорз Боб Майерс заявил, что команда планирует вернуть Стефа в игру 14 января, когда "воины" отправятся на выезд в Сан-Антонио.

"В эти выходные оценят его состояние. Он уже тренируется на паркете", — сказал Майерс. "На данный момент не было никаких неудач во время его осмотра или чего-то подобного. Так что это (возвращение) будет, скорее всего, первая выездная игра в пятницу".

Напомним, что сейчас проходит фанатское голосование участников Матча всех звезд-2023. Стеф Карри занимает второе место на Западе, уступая лишь ЛеБрону Джеймсу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Карри рад, что избежал операции на травмированном плече Карри рад, что избежал операции на травмированном плече
Стала известна степень травмы плеча Карри Стала известна степень травмы плеча Карри
Алиева могли выгнать из сборной Украины U-21 на ЧЕ-2006, но за него заступились друзья Алиева могли выгнать из сборной Украины U-21 на ЧЕ-2006, но за него заступились друзья
Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Украина00:52
Алиева могли выгнать из сборной Украины U-21 на ЧЕ-2006, но за него заступились друзья
Бокс00:27
Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян
Вчера, 23:57
Европа23:57
Гол Мареза принес Манчестер Сити минимальную победу над Челси
Украина23:33
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа23:17
Сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити
Европа22:55
Бавария объявила о подписании известного нидерландского защитника
Европа22:46
Лапорта прогнозирует запуск Суперлиги в ближайшие два года
Бокс22:24
"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри
Европа22:06
"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера
Биатлон21:38
Пидручный приступил к процессу реабилитации после операции на колене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK