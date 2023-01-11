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Баскетбол

Майами установил новый рекорд НБА, забросив все штрафные в игре с Оклахомой

Игроки Хит продемонстрировали прекрасную точность с линии штрафных.
Сегодня, 15:50
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Минувшей ночью в рамках очередного матча регулярного сезона НБА Майами на своем паркете обыграл Оклахому со счетом 112:111.

Эта встреча запомнилась не только напряженной концовкой, но и новым рекордом, который установили игроки домашней команды.

Подопечные Эрика Споэльстры становились на линию штрафных бросков 40 раз за матч. И все свои попытки они отправили точно в корзину.

Как сообщает ESPN, это стало новым рекордом лиги - ранее ни один коллектив не мог похвастаться безупречной точностью с таким количеством штрафных.

До этого дня рекорд принадлежал Юте, которая в далеком 1982 году в одном матче реализовала 39 штрафных без единого промаха.

К тому же лидер Хит Джимми Батлер также отметился достижением: он стал вторым игроком, по количеству заброшенных штрафных без промаха (23). Лучшими в данном компоненте являются Джеймс Харден и Дирк Новицки, реализовавшие по 24 штрафных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Джимми Батлер

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