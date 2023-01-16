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Баскетбол

ЛеБрон - второй игрок в истории НБА, набравший 38 000 очков за карьеру

Все меньше очков остается набрать Джеймсу, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара.
Сегодня, 07:58
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Лейкерс на последних секундах не сумели спастись в прошедшем матча против Филадельфии, уступив на собственной площадке со счетом 112:113.

Не помог "озерникам" дабл-дабл ЛеБрона Джеймса из 35 очков, 10 передач и 8 подборов.

По ходу встречи "Король" сумел добиться новых высот, набрав 38 тысяч очков за карьеру в НБА. 38-летний форвард стал лишь вторым игроком в истории лиги, который преодолел данную планку, сообщает официальный сайт НБА.

Первым таким баскетболистом стала легенда Лейкерс Карим Абдул-Джаббар. Его же рекорд и преследует ЛеБрон. 

В этом сезоне Джеймс претендует на статус обладателя рекорда по набранным очкам за карьеру - до достижения Абдул-Джаббара осталось всего 364 очка.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и обзорами матчей прошедшего игрового дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Карим Абдул-Джаббар

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