ЛеБрон - второй игрок в истории НБА, набравший 38 000 очков за карьеру

Все меньше очков остается набрать Джеймсу, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара.

Лейкерс на последних секундах не сумели спастись в прошедшем матча против Филадельфии, уступив на собственной площадке со счетом 112:113.

Не помог "озерникам" дабл-дабл ЛеБрона Джеймса из 35 очков, 10 передач и 8 подборов.

По ходу встречи "Король" сумел добиться новых высот, набрав 38 тысяч очков за карьеру в НБА. 38-летний форвард стал лишь вторым игроком в истории лиги, который преодолел данную планку, сообщает официальный сайт НБА.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON — NBA (@NBA) January 16, 2023

Первым таким баскетболистом стала легенда Лейкерс Карим Абдул-Джаббар. Его же рекорд и преследует ЛеБрон.

В этом сезоне Джеймс претендует на статус обладателя рекорда по набранным очкам за карьеру - до достижения Абдул-Джаббара осталось всего 364 очка.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и обзорами матчей прошедшего игрового дня.