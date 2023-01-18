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Баскетбол

"Стеф, Дрэймонд и ...": президент США забыл, как зовут Томпсона, называя трио Уорриорз

Джо Байден не смог назвать второго участника "Сплэш бразерс".
Вчера, 20:54
Стеф Карри и Джо Байден / Getty Images
Стеф Карри и Джо Байден / Getty Images

У американских спортивных команд есть давняя традиция: после завоевания чемпионства коллектив отправляется в Белый Дом, где встречается с действующим президентом США.

Минувшей ночью Голден Стэйт повторил данную традицию, встретившись с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Во время своей речи Байден попал в неловкую ситуацию: пытаясь назвать трио Уорриорз, он забыл. как зовут Клэя Томпсона. При этом Стефена Карри и Дрэймонда Грина он назвал, сообщает BasketNews.

"Команда, построенная вокруг большой троицы: Стеф (Карри), Дрэймонд (Грин) и… Ну, вы, ребята, невероятные. Они потрясающие. Клянусь Богом, вы невероятные", — сказал Байден.

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Стоит отметить, что "воины" лишь во второй раз посетили Белый Дом. Впервые они попали туда после чемпионства в 2015 году, когда президентом был Барак Обама. От встречи с Дональдом Трампом в 2017 и 2018 годах они отказались по политическим причинам.

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