НБА: Сакраменто Леня обыграл Лейкерс, Нью-Йорк Михайлюка уступил Вашингтону
В среду, 18 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Нью-Йорк – Вашингтон 105:116 (22:35, 26:21, 30:32, 27:28)
Нью-Йорк: Брансон (32), Барретт (21 + 7 подборов), Граймс (14), Рэндл (14 + 15 подборов), Робинсон (0) – старт; Куикли (18), Хартенштайн (4), Симс (2), Макбрайд (0), Топпин (0).
Вашингтон: Кузма (27 + 13 подборов + 7 передач), Порзингис (22 + 11 подборов), Бил (18), Моррис (13 + 7 подборов), Гэффорд (6) – старт; Авдия (14 + 7 подборов), Райт (11), Кисперт (5), Хатимура (0), Гибсон (0).
Даллас – Атланта 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32)
Даллас: Дончич (30 + 8 передач + 7 потерь), Вуд (22 + 9 подборов), Динуидди (20 + 7 передач), Финни-Смит (9 + 9 подборов), Пауэлл (6) – старт; Буллок (18), Грин (9), Бертанс (3), Макги (3), Харди (2).
Атланта: Мюррэй (30 + 7 подборов), Коллинз (19), Янг (18 + 12 передач), Хантер (11), Оконгву (11) – старт; Капела (16), Богданович (12), Гриффин (10), Джонсон (3).
Оклахома-Сити – Индиана 126:106 (36:20, 22:24, 42:29, 26:33)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (23 + 6 передач), Дорт (22 + 11 подборов), Гидди (16 + 11 передач + 5 потерь), Уильямс (12 + 10 передач), Уильямс (11 + 6 передач) – старт; Джо (23), Уиггинс (10), Уильямс (5 + 5 потерь), Мэнн (3), Бэйзли (1), Мускала (0).
Индиана: Нембард (18 + 7 передач), Матурин (13), Несмит (9), Тернер (7 + 6 блок-шотов), Хилд (3) – старт; Куин (13 + 9 подборов), Джексон (11 + 7 подборов), Дуарте (11), Макконнелл (10 + 6 передач), Бриссетт (5), Тэйлор (4), Битадзе (2).
Мемфис – Кливленд 115:114 (31:30, 37:31, 21:30, 26:23)
Мемфис: Бэйн (25), Морэнт (24 + 8 передач), Джарен Джексон (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), Адамс (13 + 10 подборов), Брукс (8) – старт; Альдама (16), Кларк (7 + 7 подборов), Уильямс (3), Кончар (2), Джонс (2).
Кливленд: Гарлэнд (24 + 14 передач), Леверт (23 + 6 передач), Мобли (18 + 15 подборов + 6 потерь), Окоро (17), Аллен (14 + 8 подборов) – старт; Рубио (7), Лав (6), Стивенс (5), Осман (0), Нето (0).
Новый Орлеан – Майами 98:124 (23:36, 28:34, 25:28, 22:26)
Новый Орлеан: Макколлум (21), Валанчюнас (18 + 10 подборов), Маршалл (12), Дэниэлс (9 + 5 потерь), Мерфи (5) – старт; Альварадо (11), Эрнангомес (7), Грэм (6), Хэйс (4), Льюис (3), Нэнс (2 + 6 передач), Темпл (0).
Майами: Адебайо (26 + 8 подборов), Батлер (18 + 7 передач), Хирро (14 + 7 передач), Калеб Мартин (10), Лаури (7 + 8 подборов) – старт; Винсент (16), Струс (16 + 10 передач), Робинсон (10), Оладипо (7), Хайсмит (0).
Хьюстон – Шарлотт 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39)
Хьюстон: Грин (41 + 7 передач), Шенгюн (24 + 12 подборов + 6 передач), Гордон (11), Мартин (11 + 7 подборов), Смит (8) – старт; Кристофер (8), Исон (7), Тэйт (4), Мэтьюз (3), Гаруба (0).
Шарлотт: Розир (26 + 6 передач), Пламли (17 + 9 подборов), Вашингтон (16 + 8 подборов), Болл (13), Макдэниэлс (12 + 5 перехватов) – старт; Уильямс (17 + 5 блок-шотов), Макгауэнс (10), Смит (9 + 7 передач), Тор (2).
Юта – Клипперс 126:103 (36:26, 32:30, 27:25, 31:22)
Юта: Маркканен (34 + 12 подборов), Конли (17 + 9 передач), Кларксон (16), Бизли (13), Кесслер (13 + 11 подборов) – старт; Секстон (11), Вандербилт (9), Александер-Уокер (4), Агбаджи (4), Фонтеккьо (3), Хортон-Такер (2), Больмаро (0), Гэй (0), Азубуйке (0).
Клипперс: Пауэлл (30), Зубац (15 + 12 подборов), Батюм (11), М-с Моррис (10), Мэнн (2) – старт; Джексон (11), Коффи (8), Бостон (7), Ковингтон (4), Диабате (3), Престон (2).
Денвер – Миннесота 122:118 (30:27, 25:33, 33:35, 34:23)
Денвер: Йокич (31 + 11 подборов + 13 передач), Дж. Мюррэй (28), Гордон (12), Колдуэлл-Поуп (11), Портер (4) – старт; Браун (16), Хайлэнд (9), Ннаджи (7), Чанчар (4), Браун (0).
Миннесота: Макдэниэлс (18), Рид (17), Эдвардс (16 + 9 подборов), Расселл (13 + 7 передач), Андерсон (13 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Гарза (16), Принс (14), Науэлл (9), Найт (2), Мур (0).
Лейкерс – Сакраменто 111:116 (39:28, 21:33, 22:29, 29:26)
Лейкерс: Джеймс (32 + 8 подборов + 9 передач), Брайант (8), Шредер (5), Браун (4), Беверли (3) – старт; Уэстбрук (19 + 7 подборов), Нанн (14), Кристи (12), Гэбриэл (10), Тоскано-Андерсон (4).
Сакраменто: Фокс (31 + 6 передач), Барнс (20), Хертер (18 + 8 передач), Холмс (16 + 11 подборов), Мюррэй (10 + 10 подборов) – старт; Лайлс (10), Мету (6), Митчелл (3), Монк (2), Окпала (0).