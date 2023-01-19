Йокич стал рекордсменом Денвера по количеству передач за карьеру

Действующий двукратный MVP записал в резюме для Зала славы еще одно достижение.

Минувшей ночью в рамках матча регулярного сезона НБА лидер Западной конференции Денвер на своем паркете обыграл Миннесоту со счетом 122:118.

Лучшим игроком встречи предсказуемо стал центровой Наггетс Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 13 передач.

По ходу третьей четверти "Джокер" отдал свой 3 680-й ассист, тем самым побив рекорд легенды франшизы Алекса Инглиша, сообщает официальный сайт НБА.

The assist that made him number 1 pic.twitter.com/uDNcBeKUdA — Denver Nuggets (@nuggets) January 19, 2023

После матча Инглиш не забыл поздравить Николу с достижением, намекнув, что тот заслуживает стать трехкратным MVP регулярки.

"Я знал, что рано или поздно мой рекорд по передачам будет побит. Для меня большая честь видеть, что это 2-кратный, я имею в виду 3-кратный MVP НБА. Поздравляю, большой парень".

I knew that eventually my all time assist record would be broken.

I'm honored to see that it's 2 time, I mean 3 time MVP of the NBA do it. Congrats big fella. #Joker #NikolaJokic — Alex English (@AlexEnglish_2) January 19, 2023

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Инглиш сделал 3 679 передач в 837 играх за Наггетс, в то время, как Йокич отдал 3 680-й ассист в своей 568-й игре за организацию.

Стоит отметить, что на счету Николы также рекорд франшизы по подборам в защите и подборам в целом. Чтобы стать лидером Наггетс за всю историю по количеству набранных очков, Йокичу нужно забросить еще 10 252 очка - этот рекорд также принадлежит Инглишу.