Карри обошел Чемберлена и стал рекордсменом Голден Стэйт по количеству попаданий с игры

Голден Стэйт в гостях обыграл Оклахому со счетом 128:120. Лучшим игроком встречи стал Стеффен Карри, набравший дабл-дабл из 38 очков и 12 передач, добавив к этому 8 подборов.

По ходу матча разыгрывающий Уорриорз попал бросок с игры, который установил новый рекорд всей франшизы.

За 8:55 до конца третьей четверти Карри забросил лэй-ап, который стал для него 7 217-м попаданием с игры, что позволило ему обойти легендарного Уилта Чемберлена (7 216) по данному показателю и стать №1 в истории "воинов", сообщает официальный сайт НБА.

В итоге Стеф закончил игру с 7 222 попаданиями с игры.

The most career buckets EVER by a Golden State Warrior? Who else.



Wardell Stephen Curry II 👏 pic.twitter.com/kSVOoFnCkH — Golden State Warriors (@warriors) January 31, 2023

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Стоит отметить, что Карри уже является рекордсменом Голден Стэйт по сыгранным играм, трехочковым, передачам, перехватам и общему количеству набранных очков. Он также является бессменным лидером ГСУ по количеству бросков с игры, проценту штрафных бросков и потерям.

Стефу нужно еще 1640 штрафных бросков и 2481 попытка штрафных бросков, чтобы обойти члена Зала Славы Пола Аризина. К тому же он уступает только Энтони Морроу (46%) по проценту трехочковых за карьеру (у Карри 42,8%).

Выбранный под седьмым пиком драфта-2009, Стеффен Карри в прошлом году был включен в число 75 лучших игроков за всю историю НБА.