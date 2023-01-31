Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года

Команда Грегга Поповича не проигрывала столичным оппонентам на своем паркете 8 451 день.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Вашингтон на выезде обыграл Сан-Антонио со счетом 127:106.

Победа Уизардс стала примечательной тем, что они не могли победить команду Грегга Поповича с 1999 года, сообщает официальный сайт НБА.

Столичный коллектив прервал 22-матчевую серию поражений в Техасе.

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Примечательно, что двенадцать игроков, которые принимали участие в прошедшем матче (7 из САС и 5 из Вашингтона), еще не родились, когда Уизардс в последний раз одерживали победу в Сан-Антонио (11 декабря 1999 года).

На данный момент Вашингтон одержал шесть побед подряд, что стало самой длинной победной серией франшизы с 2015 года.