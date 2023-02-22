Один из лидеров Чикаго не выйдет на паркет в этом сезоне

Лонзо Болл продолжает испытывать боль в колене, которая не позволяет ему вернуться на площадку.

Защитник Чикаго Лонзо Болл пропустит оставшуюся часть сезона-2022/23, сообщает ESPN со ссылкой на заявление команды.

По информации источника, Болл продолжает испытывать дискомфорт во время баскетбольных матчей, несмотря на артроскопическую операцию на колене перед началом сезона.

25-летний баскетболист ни разу не выходил на площадку в нынешнем сезоне - он не играет с 14 января 2022 года.

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С тех пор он перенес две операции на левом колене — в конце января 2022 года и в сентябре в начале тренировочного сбора.

Но, несмотря на некоторые небольшие улучшения в последние месяцы, он до сих пор не может бегать и прыгать без боли.