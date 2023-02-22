Игрок НБА, обвиненный в домашнем насилии, готовится вернуться в игру

При этом высока вероятность, что ему придется понести наказание со стороны лиги.

Майлз Бриджес заявил, что вскоре может вернуться к выступлениям в НБА, сообщает ESPN.

"Это был долгий процесс", — сказал Бриджес в интервью для The Associated Press. "Возможно, я вернусь в марте".

24-летний форвард все еще не дебютировал в нынешнем сезоне, находясь под следствием НБА.

Три месяца назад он отказался от оспаривания обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с нанесением телесных повреждений матери своих детей, согласившись сделать это в обмен на три года условного заключения.

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Бриджес также должен пройти 52 недели занятий для родителей, 52 недели консультирования по вопросам домашнего насилия и 100 часов общественных работ в рамках соглашения.

Напомним, что в июне он напал на свою девушку на глазах у их двоих детей. Теперь же он может столкнуться с дисциплинарным наказанием со стороны лиги. На данный момент он находится в статусе ограниченно свободного агента.