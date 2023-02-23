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Баскетбол

Матч всех звезд-2023 стал худшим за всю историю проведения

Отличный показатель того, что НБА пора подумать над сменой формата.
Сегодня, 18:23
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

То, как игроки защищались во время Матча всех звезд, который прошел в Солт-Лейк-Сити, отлично отобразилось на телевизионных рейтингах.

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на Sports Media Watch, прошедший МВЗ-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения.

Поединок команд ЛеБрона Джеймса и Янниса Адетокумбо в среднем имел рейтинг 2.2 и аудиторию 4.59 миллиона человек (в прошлом году эти цифры составили 3.1 рейтинг - предыдущий антирекорд -  и 6.28 миллиона зрителей).

По сравнению с 2022 годом эти цифры упали на 29% и 27% соответственно. Это самый большой спад для Матча всех звезд за один сезон с 2000 года (первый после локаута сезона-1998/99).

Стоит отметить, что многие участники МВЗ-2023 негативно высказались о нем, в том числе тренер команды ЛеБрона Майкл Мэлоун, назвавший его "худшим баскетбольным матчем", в котором он когда-либо принимал участие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Звездный уик-энд

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